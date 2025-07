Luiza Oliveira: Dívida do Atlético-MG só cresceu desde o início da SAF

Rubens Menin comprou a SAF do Atlético-MG com a promessa de sanar o clube, mas desde então a dívida quase dobrou, apontou no De Primeira a apresentadora Luiza Oliveira.

Segundo ela, o buraco financeiro no Galo ganhou dimensão estrutural.

No caso do Atlético, o atraso das luvas e das comissões é a ponta do iceberg, porque o problema do clube é estrutural.

A gente tem que voltar os olhares para os donos da SAF porque eles assumem com muitas promessas de que iam sanar a dívida até tal ano, de que em 2026 o plano era reduzir a dívida de R$ 1,2 bi para R$ 341 milhões. Ou seja, a dívida ia diminuir muito, mas a dívida só foi crescendo.

No balanço de maio de 2025, a dívida salta para R$ 1,8 bi. E alguns economistas, até um estudo do relatório Convocados, que é feito pelo César Grafietti, que é um consultor em gestão muito conhecido, aponta que a dívida já passa de R$ 2 bilhões, com projeção de 2,3 bi.

Luiza Oliveira

Luiza questionou o dono do Atlético-MG em relação à administração do clube.

Rubens Menin é um megaempresário brasileiro com capital investido em marcas como CNN, Itatiaia, Banco Inter e MRV — construtora que ergueu o estádio do Galo.

Como é que gestores que são muito renomados, que estão entre os mais ricos do país — segundo a lista da Forbes, o principal acionário que é o Rubens Menin está entre os 36 homens mais ricos do país, com uma fortuna de R$ 9 bilhões — e que tem muito sucesso nos negócios, na construtora, nos bancos e tem uma enorme experiência de gestão, o que aconteceu para o clube, ao invés de diminuir, saltar a dívida?

Algo deu errado nesse clube.

Luiza Oliveira

Após uma série de cobranças dos jogadores, o Atlético começou a pagar premiações e direitos de imagem atrasados ao elenco. Antes disso, Menin se pronunciou sobre o caso.

