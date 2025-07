Luiz Gustavo completa 38 anos e mira retorno ao São Paulo

Luiz Gustavo comemora nesta quarta-feira o aniversário de 38 anos. O volante do São Paulo continua em processo de recondicionamento físico no CT da Barra Funda, após um longo processo de recuperação. Ele está afastado dos gramados desde o início de abril por causa de um tromboembolismo pulmonar.

"Feliz aniversário, Luiz Gustavo! O volante campeão da Supercopa Rei completa 38 anos! Parabéns e felicidades", publicou o time paulista nas redes sociais.

Como o São Paulo tem jogado no esquema 3-5-2, existe a possibilidade de Luiz Gustavo exercer a função de zagueiro em sua volta. Assim, ele não teria o mesmo desgaste físico exigido como volante.

Última partida de Luiz Gustavo

O último jogo de Luiz Gustavo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Talleres, na Argentina, pela Libertadores. De lá para cá, o volante teve de se limitar a tratamento médico devido ao problema que teve no pulmão.

Luiz Gustavo foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar no dia 5 de abril, antes de a delegação do São Paulo viajar para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Contratado na temporada passada, Luiz Gustavo soma 49 jogos pelo São Paulo, cinco gols e uma assistência. Com a camisa tricolor, o volante conquistou a Supercopa do Brasil de 2024, contra o Palmeiras.

Com passagens por Bayern de Munique e Seleção Brasileira, Luiz Gustavo tem contrato com o São Paulo válido até o fim da atual temporada. O jogador está em final de carreira e tem optado por não assinar vínculos mais longos desde que retornou ao futebol brasileiro.