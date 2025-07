Léo Pereira exalta vitória de virada do Flamengo e elogia Wesley: "Outro nível"

O Flamengo conquistou importante vitória nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros derrotaram o Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Léo Pereira marcou o gol de empate dos cariocas e exaltou o resultado obtido no confronto direito.

"É a força do grupo mais uma vez sobressaindo. Estávamos há muito tempo sem vencer eles. O gol deles eu assumo o erro. Não vi o passe. Temos que ter sabedoria para focar no jogo e buscar o resultado. A vitória é para nossa equipe", disse Léo Pereira.

O zagueiro também rasgou elogios a Wesley, autor do gol da vitória rubro-negra no Estádio Cícero de Souza Marques.

"É muito difícil, lateral e zagueiro fazer gol. O Wesley é um cara especial, de outro nível; Nos ajudou na defesa. Fico feliz pelo gol dele", declarou.

Com o resultado pela 16ª rodada do Brasileirão, os rubro-negros chegaram a 33 pontos e seguem na vice-liderança. Já os paulistas, com 27, estão em quarto. O Cruzeiro, líder com 34 unidades, empatou com o Corinthians, na Neo Química Arena, nesta rodada.

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, de Léo Pereira, recebe o Atlético-MG, no domingo, no Maracanã. No sábado, o Red Bull Bragantino visita o Fortaleza, no Castelão.