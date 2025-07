Léo Jardim lamenta eliminação do Vasco e comenta vaias: "A gente entende a frustração da torcida"

O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana. O Cruzmaltino ficou no empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle, do Equador, nesta terça-feira, em São Januário, mas foram superados por 5 a 1 no placar agregado.

A torcida presente no estádio até apoiou no começo, mas acabou vaiando a equipe após o revés sofrido. O goleiro Léo Jardim lamentou a eliminação e disse entender as vaias dos torcedores para a equipe.

"A gente entende a frustração da torcida. Eles estão totalmente no direito de cobrar. Não estamos entregando os resultados que a gente espera. A gente entende a cobrança, sabe que está devendo. É continuar trabalhando para mudar a situação. Não é falta de trabalho. Treinamos muito e temos nos dedicado para buscar os resultados. Ainda não conseguimos virar esta chave", comentou o arqueiro do Vasco.

"É difícil falar após uma eliminação. Aconteceu tudo o que poderia não ter acontecido. Não fizemos as chances criadas e ainda levamos o gol na única chance deles. Sabíamos que seria difícil de buscar. A equipe buscou, lutou pelo resultado. É manter a cabeça erguida e tem muita coisa pela frente", completou.

Agora, o Vasco tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na sequência da temporada. A equipe volta a campo neste domingo, contra o Internacional, pela 17ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Beira-Rio a partir das 18h30 (de Brasília).