De quedas a conquistas: Kerolin brilha pelo Brasil após anos de superação

Kerolin Nicoli Israel Ferraz, atacante da seleção brasileira e do Manchester City, vive uma nova fase em sua carreira. Aos 25 anos, tem sido uma das protagonistas do Brasil na Copa América Feminina, em Quito (EQU). A camisa 7 brilhou com um hat-trick na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia, na semana passada, entrando na disputa pela artilharia da competição.

A trajetória da jogadora é marcada por superações. Entre 2019 e 2021, ficou afastada dos gramados; em 2022, rompeu os ligamentos do joelho. Três anos depois, marcou o gol histórico na vitória do Brasil sobre os Estados Unidos, em abril.

Em 2019, um mês após se transferir para o Palmeiras, Kerolin testou positivo em um exame antidoping referente à Libertadores da temporada anterior, quando ainda atuava pelo Audax. A substância encontrada em seu organismo foi a GW1516, que potencializa a resistência muscular e auxilia na queima de gordura corporal.

Kerolin recebeu uma suspensão e ficou dois anos afastada dos gramados. Estava na pré-lista para a Copa do Mundo Feminina de 2019, na França, e viu essa grande oportunidade escapar. Nascida em Bauru, mudou-se ainda criança para Campinas, onde começou a jogar bola nas ruas e nos campos de terra com os meninos.

Destacou-se com a camisa dos rivais Guarani e Ponte Preta, em 2016 e em 2017, respectivamente. Foi convidada pelo Corinthians/Audax para disputar a Libertadores Feminina e, com apenas 17 anos, levantou o troféu da competição. Após se destacar no cenário nacional, transferiu-se para o Madrid CFF, onde ganhou visibilidade e chamou a atenção de clubes internacionais.

Em 2022, foi para os Estados Unidos atuar pelo North Carolina Courage, na NWSL. No ano seguinte, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, ficando mais de oito meses afastada. Kerolin permaneceu no clube norte-americano até janeiro de 2025, quando se transferiu para o Manchester City, da Inglaterra, com contrato até 2028.

Kerolin comemora gol pelo Brasil contra Venezuela Imagem: Thais Magalhães/CBF

Sua primeira convocação para a seleção brasileira veio em 2021, para dois amistosos contra a Argentina. Desde então, tornou-se presença constante na equipe nacional, observada inicialmente pela técnica Pia Sundhage.

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris, Kerolin continua em busca de novos horizontes. Hoje, a Copa América é seu objetivo —e ela tem deixado sua marca como protagonista.