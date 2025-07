Juventus renova com o zagueiro Federico Gatti até junho de 2030

A Juventus anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato com o zagueiro Federico Gatti. O italiano de 27 anos estendeu seu vínculo com o clube até junho de 2030.

"Estou muito feliz. Renovar meu contrato com este clube, que é como uma segunda família para mim, é maravilhoso. Tem que ser um novo começo. O ano passado foi uma temporada longa e exigente para mim, mas, pessoalmente, foi ótima. Quero recomeçar da minha melhor forma, deixar a lesão para trás e voltar a 110% para dar tudo por estas cores", disse o jogador.

Na Juventus

Federico chegou à Juventus em janeiro de 2022, e passou o resto da temporada 2022/23 emprestado ao Frosinone antes de se juntar ao clube em junho do mesmo ano.

Desde então, participou de 109 partidas, marcou sete gols e contribuiu com duas assistências. Neste ano, sofreu uma lesão na fíbula e ficou afastado dos gramados por pouco mais de um mês. Já recuperado para a disputa do Mundial de Clubes, o zagueiro entrou em todos os quatro jogos vindo do banco de reservas.