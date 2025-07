Juventude x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 19h (de Brasília).

No último sábado, o Tricolor conquistou uma importantíssima vitória por 2 a 0 no clássico contra o Corinthians, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Os dois gols da partida foram marcados por Luciano.

Com o resultado, o São Paulo, que começou o final de semana como primeiro time fora da zona de rebaixamento, se afastou do grupo dos últimos quatro colocados. Agora, o Tricolor está na 14ª posição, com 16 pontos conquistados - dois a mais que o Santos, que abre o Z4.

O treinador Hernán Crespo continua com os desfalques já conhecidos de Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (fratura nos processos transversos de vértebras lombares).

Lucas, em recuperação de estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito, e Lucca, com contusão no músculo adutor da coxa esquerda, também devem ficam fora do duelo em Caxias.

Do outro lado, o Juventude vem de goleada sofrida contra o líder Cruzeiro, no Mineirão. A equipe de Caxias do Sul se encontra com 11 unidades, na 18ª posição, e venceu apenas um dos últimos dez compromissos (sete derrotas e dois empates).

Último treino antes do nosso embarque para Caxias do Sul!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/sNfWvF2tSM ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 23, 2025

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X SÃO PAULO

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, RS



Data: 24 de julho de 2025, quinta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Sávio Pereira Sampaio



Assistentes: Nailton de Sousa e Daniel da Silva



VAR: Igor Benevenuto

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson, Caique, Mandaca; Gabriel Taliari e Gabriel Veron



Técnico: Cláudio Tencati

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antonio, Alisson, Wendell; Luciano e André Silva



Técnico: Hernán Crespo