Júlia Bergmann prevê "jogo difícil" contra Alemanha na Liga das Nações

A ponteira Júlia Bergmann, destaque da Seleção Brasileira feminina de vôlei, comentou sobre as expectativas para as quartas de final da Liga das Nações e citou a previsão de um jogo "difícil" contra a Alemanha. O duelo será nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília).

"A gente acabou de finalizar nosso primeiro treino no ginásio de jogo, um ginásio muito bonito e grande. O jogo contra a Alemanha vai ser um jogo difícil, a gente sabe que elas têm uma boa qualidade no ataque e no bloqueio, a gente já jogou contra elas na primeira semana da Liga das Nações. Mas a gente sabe o que fazer, a gente já estudou", afirmou a jogadora.

Histórico na Seleção

Júlia Bergmann, que é alemã de nascença, defende a bandeira brasileira há alguns anos, tendo jogado diversas categorias de base, como o Campeonato Sul-Americano Sub-18. Sua primeira convocação para a Seleção principal foi aos 18 anos, em 2019, para disputar a Liga das Nações. Naquele mesmo ano, ela ainda jogou nos Jogos Pan-Americanos de Lima, onde o Brasil terminou a competição em quarto lugar.

Entre 2019 e 2023, Bergmann se dividiu entre os estudos e a Seleção. A jogadora se formou na faculdade norte-americana Georgia Tech, onde também jogou pela equipe de vôlei da instituição.

Desde 2023, ela vem ganhando cada vez mais destaque na Seleção Brasileira, tendo uma ótima campanha na primeira fase do Pré-Olímpico de 2023 e ainda integrou o grupo que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Na VNL desse ano, a ponteira é a segunda maior pontuadora do Brasil, atrás somente de Ana Cristina.