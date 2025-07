Jogadoras da Seleção celebram grande atuação em goleada e projeta jogo contra a Colômbia

Com uma excelente atuação, a Seleção Brasileira goleou o Paraguai por 4 a 1 nesta terça-feira, pela quarta rodada da Copa América feminina. As meninas do Brasil celebraram a grande performance, como o caso de Duda Sampaio. A camisa 5 marcou um gol e projetou o próximo jogo, contra a Colômbia.

"Essa é a nossa identidade. Independentemente do resultado, a gente precisa pressionar até o último minuto. Isso é a característica do Brasil. Agora temos um grande adversário (Colômbia) para a gente realmente ser testado", acrescentou Duda Sampaio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

Identidade da Seleção

Outro ponto abordado pelas jogadoras, é sempre manter a identidade da equipe, mesmo com uma goleada. Como exemplo, Amanda Gutierres, autora do último gol da Seleção, detalhou uma conversa com o técnico Arthur Elias após o fim do jogo.

"Ele disse que no último lance eu deveria ter chutado no gol, porque nos treinos finalizo bastante. Temos que continuar atacando. Mas é um passo a passo, sabemos que tem coisas que podem ser bem melhores", disse a atacante.

Lívia Villas Boas / CBF

Já Yasmim, que fez dois gols, o bom desempenho vem de muita dedicação nos treinos da Seleção.

"Quase todo dia, após o treino, tenho tentado melhorar minha batida e ter um nível maior de acerto. A gente tem um lema: não precisa mudar o que está dando certo. Temos que insistir e, graças a Deus, entraram as duas, e estou muito feliz", disse Yasmim.

O Brasil, já classificado à próxima fase, encerra a fase de grupos contra a Colômbia. As seleções se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília).