Já eliminado, Corinthians empata com Juventude e encerra campanha no Brasileirão sub-20

O Corinthians encerrou nesta quarta-feira sua participação no Campeonato Brasileiro sub-20. Já eliminado, o Timão empatou com o Juventude por 0 a 0, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP).

Com o resultado, o Corinthians encerrou a primeira fase do Brasileiro na 15ª posição, com 20 pontos conquistados. Já o Juventude foi a 30 pontos, chegou na oitava posição e garantiu a classificação para as quartas de final, onde enfrentará o Palmeiras.

O Timão ainda tem pela frente a disputa do Campeonato Paulista. A equipe volta a campo neste sábado, para o duelo contra o Botafogo-SP, pela 13ª rodada da primeira fase do Estadual.

48/2? | Corinthians 0x0 Juventude | #BrasileiroSub20 ????????????? ?? Juventude sub-20 garantido na segunda fase do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras será o adversário da próxima fase do Campeonato Brasileiro. ? Nathan Bizotto/ECJ pic.twitter.com/n78xdLOaFR ? E.C. Juventude (@ECJuventude) July 23, 2025

Como foi Corinthians x Juventude?

O Corinthians teve mais posse de bola, mas criou poucas chances claras devido à dificuldade no último passe. O Juventude, por sua vez, foi mais perigoso nos contra-ataques. Mesmo assim, o placar permaneceu inalterado até o apito final.