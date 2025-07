Já classificado, Palmeiras bate Flu com dois a menos pelo Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 19ª e última rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Palmeiras recebeu o Fluminense na Arena Barueri e venceu por 3 a 2. Fábio, Erick Belé e Rodrigo marcaram para o Verdão, enquanto Riquelme Felipe e Isaque descontaram para a equipe carioca.

Com o resultado, o já classificado Palmeiras chegou aos 45 e garantiu a ponta da tabela. Na próxima etapa do torneio de base, o Alviverde encara o Juventude, que terminou na oitava colocação. Do outro lado, com a derrota, o Fluminense permaneceu com 26 somados, na 11ª posição.

Os horários e datas do confrontos das quartas de final ainda não estão definidos.

Boletim na área! ??? As informações do confronto de logo mais estão na TV Palmeiras Sportingbet! ? https://t.co/aYqIxGpyZi pic.twitter.com/yEAAGz92GS ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 23, 2025

No primeiro tempo, o Palmeiras dominou as ações e construiu boa vantagem. Aos 26 minutos, Fábio abriu o placar em bela jogada individual, deixando três marcadores para trás antes de finalizar rasteiro. Aos 41, Erick Belé converteu pênalti sofrido por Rodrigo e ampliou.

Pouco depois, aos 47, Rodrigo marcou o terceiro em contra-ataque rápido. O Fluminense ainda descontou nos acréscimos, com Riquelme Felipe cobrando pênalti após falta de André Lucas, que foi expulso ao receber o segundo amarelo.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu e houve menos chances claras. O principal lance foi aos 24 minutos, quando Luccas Ramon, do Palmeiras, recebeu cartão vermelho direto após entrada dura em Júlio Fideliz, em falta cometida no limite da grande área. Após Fábio desviar com a mão na área do Palmeiras, outro pênalti foi marcado pelo Fluminense, desta vez convertido por Isaque.