Homenagem e boas defesas: como foi o reencontro de Cássio com o Corinthians

O reencontro do goleiro Cássio com o Corinthians foi marcado por uma singela homenagem e boas defesas. O ídolo do Timão, que atualmente defende o Cruzeiro, foi aplaudido por torcedores alvinegros antes do jogo desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo quando o arqueiro pisou no gramado para o aquecimento, recebeu aplausos dos poucos corintianos que já marcavam presença nas arquibancadas.

Depois, no retorno ao vestiário antes da partida ter início, os telões do estádio exibiram um vídeo relembrando as conquistas e outros momentos históricos do jogador pela equipe do Parque São Jorge.

Durante o jogo as reações foram naturais, sem chiados ou qualquer reverência. O goleiro, inclusive, fez boas defesas e segurou o zero no placar.

Esta foi a primeira vez que Cássio enfrenta o Corinthians desde a sua controversa saída. De lá para cá, o Cruzeiro mediu forças com o Timão outras duas vezes, mas ele não esteve em campo em nenhuma delas.

O experiente jogador encerrou sua passagem pelo time paulista com 712 jogos disputados e nove títulos: Mundial e Libertadores (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), a Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

Além disso, ele é o segundo atleta que mais vestiu as cores preta e branca do clube nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.

Com o empate sem gols contra o Cruzeiro, o Timão se manteve no décimo lugar da tabela e deu uma sobrevida ao técnico Dorival Júnior, que está sendo pressionado por resultados.

O Corinthians tem mais uma pedreira pela frente. No sábado, às 18h30 (de Brasília), o time enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O confronto antecede o primeiro clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.