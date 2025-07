Hernan: Soldado quer manter Dorival, mas decisão é do presidente interino

O jogo de hoje contra o líder Cruzeiro, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, é decisivo para o futuro de Dorival Jr. no Corinthians, destacou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, embora o executivo de futebol Fabinho Soldado seja a favor da permanência do treinador, uma derrota em casa para a Raposa pode ser um "divisor de águas".

Hoje tem um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, que tem esse desdobramento que pode acontecer da comissão técnica, essa pressão em cima da comissão técnica. Como a gente vem informando aqui, o Fabinho não tem interesse e não quer mudar a comissão técnica nesse momento, mas não depende dele essa decisão.

Depende de outros fatores, de alguém que está em cima hoje, mesmo que seja interino, que é o Osmar Stábile, mas é um jogo que vai ser muito divisor de águas para todo mundo, inclusive para o Memphis.

André Hernan

O colunista ressaltou que uma vitória sobre o Cruzeiro é fundamental para acalmar os bastidores no Timão, que andam agitados com problemas políticos, financeiros e judiciais.

Essa coisa de pichação, essas críticas em cima do Memphis, tudo isso se dá pela bomba que hoje é o Corinthians — uma bomba-relógio. Hoje, vencer vai ser fundamental para dar uma acalmada no bastidor.

Vencer bem o Cruzeiro, ganhar de um time que está lá na ponta, que está todo mundo já começando a apontar como favorito para conquista, traz uma tranquilidade, uma calmaria, principalmente no bastidor.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra