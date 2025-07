Hernan: De la Cruz está indignado com Runco; staff busca explicações

Nico De la Cruz ficou indignado com a mensagem vazada do chefe médico do Flamengo, e o estafe do jogador ainda busca explicações internamente, relatou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, o comunicado divulgado pelo Rubro-Negro sobre o caso tem a intenção de abafar a situação criada, que repercutiu muito mal no Ninho do Urubu.

A nota do Flamengo é no sentido de abafar a crise, de tirar o peso e deixar o ambiente mais leve, porque o De La Cruz está indignado com isso. O staff do De La Cruz não entendeu absolutamente nada disso — o que é isso, que história é essa?

A nota do Flamengo também defende o ativo, porque o De La Cruz é um ativo do clube e é muito duro o que o Runco fala. O Flamengo agora quer abafar a crise tirando o foco do Runco no dia a dia do Departamento de Futebol.

André Hernan

Em nota, o Flamengo salientou que a mensagem do Dr. Runco sobre a condição física de De la Cruz não reflete a posição dos médicos que acompanham o elenco profissional.

Chefe do Departamento Médico, Dr. Runco também é responsável por outros setores do Flamengo que não o futebol, como os esportes olímpicos, e não está no dia a dia do CT.

