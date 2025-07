Guto Miguel conquista primeiro ponto no ranking da ATP aos 16 anos

Nesta quarta-feira, o tenista Guto Miguel venceu o compatriota Enzo Kohlmann na estreia do Brasil Tennis Cup por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. Como resultado, Guto, de 16 anos, conquistou seu primeiro ponto no ranking da ATP. O jogador já havia chegado perto em outras três oportunidades, mas só agora conseguiu atingir o feito.

Em entrevista após o jogo, o jovem atleta comentou e agradeceu o apoio que recebeu da equipe e da família. "Tudo que a gente vem trabalhando é para esse momento. Acho que tenho que só agradecer aos meus treinadores e toda a minha equipe, família e amigos, que estiveram do meu lado na vitória e na derrota. Jogamos vários profissionais, quase todos foram detalhes. Então, muito feliz com a vitória", disse o jogador.

Apesar da alegria pela conquista, Guto Miguel afirmou que nada mudou. "Não aconteceu nada, é um ponto, eu sigo sendo a mesma pessoa, mas estou muito feliz de conquistá-lo", afirmou o tenista.

Além disso, o jovem já é considerado uma das promessas do tênis nacional e está entre os 30 melhores do ranking juvenil mundial. Recentemente, o brasileiro jogou o torneio júnior de Wimbledon, tendo chegado à segunda rodada, quando perdeu para o alemão Max Schoenhaus.

Na próxima etapa do Brasil Tennis Cup, o brasileiro vai enfrentar o vencedor do duelo entre o cabeça de chave número 1, o mexicano Alex Hernandez, e o compatriota Luis Felipe Miguel.

O evento é realizado no Esporte Clube Pinheiros e integra o Circuito ITF World Tennis Tour (categorias W35 e M25), com premiação de US$ 30 mil.