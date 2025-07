Guilherme deixa jogo contra o Inter com dores no pé e preocupa o Santos

O Santos ganhou uma preocupação para as próximas partidas. Guilherme deixou o jogo contra o Internacional, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com muitas dores no pé direito.

O atacante recebeu uma forte chegada do zagueiro Vitão com cerca de 11 minutos do primeiro tempo. O camisa 11 foi atendido no gramado e até tentou voltar, mas não conseguiu permanecer e acabou sendo substituído por Barreal.

Agora, Guilherme deve passar por exames para identificar se houve lesão.

Depois de receber o Inter, o Santos volta a campo no sábado, quando visita o Sport, pela 17ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).