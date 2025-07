Grêmio sofre com Barcos, empata com Alianza e é eliminado da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, o Grêmio empatou com o Alianza Lima por 1 a 1 e foi eliminado da Copa Sul-Americana nos playoffs. O gol do Imortal Triclor veio dos pés de Gustavo Martins, e, no fim, Barcos — ex-Grêmio — deixou tudo igual. O placar agregado terminou em 3 a 1 para a equipe peruana.

No duelo de ida, com tentos anotados por Gasper Gentile e Erick Castillo, o Alianza Lima bateu o time gaúcho por 2 a 0, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

Agora, nas oitavas da Copa Sul-Americana, o Alianza Lima vai encarar a Universidad Católica do Equador. O time peruano ficou na terceira colocação do Grupo D da Libertadores e, por isso, disputou os playoffs da competição internacional diante do Imortal Tricolor.

O Grêmio volta aos gramados volta aos gramados neste sábado, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alianza Lima, por sua vez, no domingo, às 20h, recebe o Alianza Atlético, pela segunda rodada do Clausura do Campeonato Peruano.

Grêmio x Alianza Lima: o jogo

O Grêmio inaugurou o placar em sua arena aos 10 minutos do segundo tempo. Em escanteio, após cruzamento de Marlon pela esquerda, Gustavo Martins se livrou da marcação e acertou, de primeira, um belo chute de perna canhota no canto esquerdo do goleiro Vizcarra.

Nos acréscimos, aos 45 minutos, Zambrano, do Alianza Lima, derrubou Braithwaite, que partia em ataque rápido. O zagueiro da equipe peruana já tinha cartão amarelo e, por isso, ao receber o segundo, deixou o gramado sem reclamar.

Barcos, aos 51, aproveitou uma bola enfiada dentro da grande área e tocou de cavadinha para decretar a classificação do Alianza Lima. O atacante, que já passou pelo Grêmio, não comemorou.