Garro lamenta má fase do Corinthians e pede união: "Temos que trabalhar"

O Corinthians ficou no empate sem gols com o líder Cruzeiro na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Rodrigo Garro lamentou a má fase vivida pela equipe, que soma apenas uma vitória nos últimos sete jogos, e pediu união.

"É uma pergunta fácil de responder. A gente não está conseguindo os resultados que queríamos em casa. Temos que trabalhar mais ainda e ficarmos unidos. Hoje a gente deu uma mostra de caráter, jogamos com o coração", afirmou o argentino em entrevista à Cazé TV.

"Acho que a gente jogou melhor, demos mostra de caráter depois do que aconteceu no clássico. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo. Temos que trabalhar", acrescentou.

Garro também foi questionado se o momento político conturbado do Timão está interferindo dentro de campo, mas evitou falar. "Estou aqui para falar do futebol, não de política. Não vou falar de política".

O resultado muda pouca coisa na tabela de classificação. A equipe alvinegra segue na décima posição, agora com 20 pontos.

O Corinthians tem mais uma pedreira pela frente. No sábado, às 18h30 (de Brasília), o time enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O confronto antecede o primeiro clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.