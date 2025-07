Garro exalta 'demonstração de caráter' do Corinthians diante do líder: 'Jogamos com o coração'

O Corinthians não conseguiu ganhar do líder Cruzeiro na Neo Química Arena, como a torcida cobrava, mas a apresentação com mais luta e vibrante no empate por 0 a 0 foi reconhecida pelas arquibancadas e por quem esteve em campo. Garro exaltou a "demonstração de caráter" e garantiu que a equipe vai trabalhar forte para que os resultados positivos voltem.

Mesmo diante de um oponente forte e embalado, o Corinthians conseguiu equilibrar as ações e por muito pouco não conquistou os três pontos no fim. Memphis bateu forte buscando o ângulo, parando em voo de Cássio e Villalba cortou a cabeçada de Gustavo Henrique em cima da linha.

"O time não está conseguindo o resultado que gostaria em casa. Mas é trabalhar, no momento que as coisas não saem, é trabalhar mais e se unir como grupo. Hoje a equipe já deu mostras de caráter. Jogou um pouco no coração e por isso fico tranquilo", afirmou Garro, presente nas principais jogadas ofensivas do time.

O argentino foi questionado se o momento conturbado corintiano fora de campo vem atrapalhando os jogadores, mas optou por se esquivar. "Estou aqui para falar de futebol, não de política. Na verdade não me interessa política. Prefiro falar do que acontece dentro de campo", desconversou.

E, sobre a apresentação, viu uma evolução do apresentado no clássico com o São Paulo, em derrota apática por 2 a 0. "Acho que a gente jogou melhor, tinha de dar demonstração de caráter pelo que aconteceu no dérbi (clássico). Mas a bola não entrou. Temos de trabalhar, continuar acreditando. Costumo dizer que o trabalho paga. Ainda não pagou, mas daqui a pouco paga."

O Corinthians volta a campo no domingo, em visita ao Botafogo. Garro, que recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação, será o desfalques de Dorival Júnior, obrigando o treinador a quebrar a cabeça sem um outro armador no elenco após a saída de Igor Coronado.