Palmeiras vence Flu com frango de Fábio e gol de Vitor Roque após 73 dias

Do UOL, no Rio e Janeiro

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O jogo desta quarta-feira foi marcado por um frango do goleiro Fábio e pelo fim do jejum de 11 partidas do atacante Vitor Roque.

O camisa 9 não marcava pelo Palmeiras desde 11 de maio (há 73 dias), quando fez o gol da vitória sobre o Palmeiras.

Cano chegou a abrir o placar para o Flu, de pênalti. Mas a virada do time de Abel Ferreira se concretizou com Maurício e, depois, com o Tigrinho. O lance da virada teve mais uma falha tricolor, com Martinelli.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi xingado pela torcida. O protesto aconteceu nos acréscimos, quando o time já perdia.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 29 pontos no Brasileirão. Já o Fluminense parou nos 20 pontos.

No caso do tricolor, a situação começa a ficar preocupante após o Mundial. Derrotas para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, em sequência.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o São Paulo, domingo, às 16h. Antes, no sábado, o Palmeiras recebe o Grêmio, às 21h.

Jogo com cara de Mundial?

O Fluminense encarou o segundo adversário seguido que esteve no Mundial de Clubes. Até a presença do árbitro Ramon Abatti Abel deu um ar de torneio internacional — ele foi um dos brasileiros que apitaram o torneio nos Estados Unidos.

Mas, desta vez, Renato Gaúcho não usou a formação com três zagueiros. Thiago Silva começou no banco, inclusive. Defensivamente, o time até que fez um primeiro tempo interessante — não fosse a falha de Fábio no último lance.

Tudo bem que isso depende da perspectiva. Dá para concordar que ofensivamente o Palmeiras foi uma negação. Mas o tricolor estava marcando bem as bolas longas, deixou Victor Roque sumido e evitou as conexões de Facundo Torres com Maurício.

No sentido oposto, o Flu conseguiu algumas boas escapadas. Soteldo estava até bem ativo. Nessa versão do time sem Jhon Arias, é uma sinalização importante. Sem contar o apoio que Kevin Serna deu pela direita.

O Flu assustou em alguns cruzamentos, mas ainda não tinha acertado o alvo. Até que Facundo Torres perdeu o tempo da bola e, sem querer, deu um chute em Freytes na área. Cano converteu o pênalti e abriu o placar, aos 35 minutos.

Presente de Fábio a Maurício

Do lado do Palmeiras, Ramón Sosa já estava no aquecimento para substituir Felipe Andes, ainda antes dos 30 minutos do primeiro tempo.

Ele foi a campo instantes antes da cobrança de Cano e viria a ser crucial para o Palmeiras não deixar o primeiro tempo perdendo.

Apesar da alteração, o time de Abel Ferreira continuou muito mal na construção. Nenhum chute em direção ao gol.

Até que Sosa cruzou na área e achou Maurício. A cabeçada foi no chão e enganou Fábio. Um frango já praticamente na marca limite dos 49 minutos do primeiro tempo. O árbitro tinha dado quatro minutos de acréscimo.

O Palmeiras teve mais sorte do que juízo nessa, porque realmente jogou muito mal.

A torcida do Flu respondeu que Fábio "é o melhor goleiro do Brasil". Mas já era tarde demais para mudar o panorama no primeiro tempo. E Fábio falhando, definitivamente, não tem cara de Mundial.

Presente de Martinelli para Vitor Roque

O incentivo para o goleiro funcionou logo aos cinco minutos do segundo tempo, quando ele saiu diante de Facundo Torres para salvar parcialmente um lance que tinha muita cara de gol. Teve rebote, e Fuentes ainda salvou quase em cima da linha. Foi um sinal de que o Palmeiras estava mais perigoso.

Thiago Silva foi forçado a entrar no jogo pelo lado do Flu, com a lesão de Ignácio.

Mas aí o Flu teve um lance desastroso com Martinelli. Coisa que também não aconteceu no Mundial.

Um erro de passe na entrada da área desmantelou a saída de jogo do tricolor. O presente caiu nos pés de Vitor Roque, que driblou Freytes e virou o jogo, logo aos 16 minutos do segundo tempo.

A tentativa do Flu

Renato acionou Ganso, logo após sofrer a virada. Sobrou para Nonato. A tentativa, claro, era aumentar a qualidade na construção de jogo. Keno já tinha entrado no lugar de Serna, quando Ignacio foi substituído.

Mais confortável por ficar em vantagem, o Palmeiras também fez suas trocas para administrar o fôlego e a vantagem.

Vitor Roque, por exemplo, saiu aos 28 minutos, assim como Evangelista e Facundo.

Flaco López foi um dos que entraram e poderia ter matado o jogo minutos depois, em um contra-ataque perigoso que terminou com ele chutando em cima da zaga.

O Flu tentou colocar pressão e presença de área acionando John Kennedy e Everaldo. Mas àquela altura, o Palmeiras já estava bem seguro. E não houve mais falhas para gerar presentes ao adversário.

Nos minutos finais, Allan foi expulso por acertar o cotovelo em Samuel Xavier. O VAR precisou intervir, porque a decisão inicial tinha sido cartão vermelho.

A torcida do Fluminense terminou xingando o presidente Mário Bittencourt.

Lances importantes

Perigo! Aos 29 minutos do 1º tempo, Cano acionou Samuel Xavier e ele arriscou de longe. A bola explode no rosto de Micael e sai à esquerda do gol de Weverton.

1x0. Aos 35 minutos do 1º tempo, Cano abriu o placar em cobrança de pênalti. A penalidade foi sofrida por Freytes, em disputa de bola com Facundo Torres, após levantamento na área.

1x1. Aos 48 minutos do 1º tempo, Sosa recebeu de Giay, dominou e mandou para a área. Maurício apareceu na segunda trave, cabeceou e Fábio aceitou.

Em cima da linha. Aos 5 minutos do 2º tempo, Aníbal roubou a bola no meio de campo, Vitor Roque serviu Facundo, que saiu cara a cara com Fábio, mas parou no goleiro tricolor. No rebote, Vitor Roque cabeceou e Fuentes tirou em cima da linha.

1x2. Aos 17 minutos do 2º tempo, o Fluminense saiu jogando errado e deu no pé de Vitor Roque. O atacante limpou a marcação de Freytes e finalizou na saída de Fábio.

Defendeu. Aos 42 minutos do 2º tempo, Flaco recebeu de Sosa e acionou Allan. Ele invadiu a área pela esquerda e finalizou. Fábio mandou para escanteio.

Quase! Aos 46 minutos do 2º tempo, Ganso acionou Thiago Silva na ponta direita, e zagueiro acionou Hércules. Ele dominou e bateu, mas a bola passou à direita do gol de Weverton.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 PALMEIRAS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 23/7/2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: Gabriel Fuentes (FLU); Lucas Evangelista, Facundo Torres (PAL)

Cartão vermelho: Allan (PAL)

Gols: Cano, do Fluminense, aos 35'/1ºT; Mauricio, do Palmeiras, aos 48'/1T; Vitor Roque, do Palmeiras, aos 16'/2ºT

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato (Paulo Henrique Ganso); Serna (Keno), Soteldo (John Kennedy) e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez), Facundo Torres (Allan), Maurício (Raphael Veiga) e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira