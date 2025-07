Flamengo nega que mensagem sobre De La Cruz tenha sido escrita por médico do futebol do clube

Por meio de uma nota oficial, o Flamengo negou que a mensagem vazada nesta terça-feira, falando sobre o estado clínico do meia Nicolás De La Cruz, tenha sido escrita por um médico do departamento de futebol profissional.

As mensagens na imagem divulgada nesta terça seriam do chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, atualizando a situação médica de De la Cruz. Por sua vez, o clube afirma que o texto não foi escrito por um médico do futebol, e não citou Runco.

"A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista)", escreveu o Flamengo.

"Lesão crônica e irreparável"

Na conversa, o médico critica a contratação do uruguaio devido a uma condição crônica que o atleta possui no joelho.

"Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente", diz a mensagem.

Em seguida, De la Cruz fez um post em suas redes sociais em resposta à declaração de Runco.

"Nunca deixe que ninguém te diga o que pode fazer", publicou o uruguaio.

Veja a nota oficial divulgada pelo Flamengo nesta quarta-feira:

"A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista).

Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.

O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de Seleção"