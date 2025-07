Flamengo bate Bragantino de virada e encosta no líder Cruzeiro pelo Brasileirão

O Flamengo mostrou força e venceu por 2 a 1 o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, no Estadio Cicero de Souza Marques. Com o resultado pela 16ª rodada do Brasileirão, os rubro-negros chegaram a 33 pontos e seguem na vice-liderança. Já os paulistas, com 27, estão em quarto.

O Cruzeiro, líder com 34 unidades, empatou com o Corinthians, na Neo Química Arena, nesta rodada.

O Red Bull Bragantino abriu o placar no início do segundo tempo, com Lucas Barbosa. Já o Flamengo virou com gols de Léo Pereira e Wesley.

Pela 17ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe o Atlético-MG, no domingo, no Maracanã. No sábado, o Red Bull Bragantino visita o Fortaleza, no Castelão.

Red Bull Bragantino x Flamengo: o jogo

O Bragantino começou a partida buscando o ataque. Tanto que os donos da casa criaram boas chances com Mosquera e Lucas Barbosa. Já o Flamengo só conseguiu responder algum tempo depois, com Bruno Henrique e Pedro.

Após o início movimentado, o confronto caiu de rendimento. Bragantino e Flamengo mantiveram a postura ofensiva, mas criaram pouco.

Somente na parte final, o Bragantino quase marcou aos 41 minutos. John John cobrou falta e viu Rossi fazer grande defesa. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Bragantino abriu o placar com 11 segundos. Lucas Barbosa foi lançado na área e tocou na saída de Rossi. O revés obrigou o Flamengo a avançar com mais intensidade. Os rubro-negros quase empataram aos cinco, em chute de Arrascaeta.

Os cariocas continuaram no ataque e chegaram ao empate aos 20 minutos. Após cobrança de falta na área, Léo Pereira cabeceou para a rede. Mesmo depois do gol, os visitantes seguiram melhores na partida. O Flamengo foi recompensado aos 39 minutos. Wesley recebeu passe na área e tocou na saída de Cleiton.

Nos minutos finais, o Bragantino pressionou em busca do empate. No entanto, o Flamengo segurou o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO-SP 1 X 2 FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)



Data: Quarta-feira, 23 de julho de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)

Cartões amarelos: Cleiton (Red Bull Bragantino); Jorginho, Léo Pereira, Evertton, Pedro (Flamengo)

GOLS



RED BULL BRAGANTINO: Lucas Barbosa, 11s do segundo tempo



FLAMENGO: Léo Pereira, aos 20min do segundo tempo; Wesley, aos 39min do segundo tempo

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, (Eduardo Santos) (Gustavo) Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fabinho), Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta)



Técnico: Fernando Seabra

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan), Pedro (Juninho) e Bruno Henrique



Técnico: Filipe Luís