Flamengo anuncia a contratação do meia Saúl Ñiguez, ex-Atlético de Madri

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñiguez. O atleta firmou vínculo com o Rubro-Negro até o final de 2028.

Revelado pelas categorias de base do Atlético de Madri, Saúl foi companheiro de Filipe Luís, atual técnico do Flamengo. Juntos, conquistaram a Liga Europa nas temporadas 2011-2012 e 2017-2018, a Supercopa da Europa em 2018, além da Copa do Rei em 2012-2013.

Filipe Luís não é o único velho conhecido do espanhol. Ele também jogou com o meia ítalo-brasileiro Jorginho, uma das novas contratações do Rubro-Negro, durante sua passagem pelo Chelsea.

Na ultima temporada, o meia espanhol de 30 anos disputou 24 partidas, marcou um gol e deu seis assistências com a camisa do Sevilla.

A chegada de Saúl coincide com a saída de Gerson, que foi contratado no início deste mês pelo Zenit de São Petersburgo, da Rússia.