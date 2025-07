Fla tenta apaziguar crise e diz que Runco não está no dia a dia do futebol

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo se pronunciou, na tarde de hoje (23), sobre a mensagem em que José Luiz Runco, chefe médico do clube, expôs De la Cruz em um grupo de aplicativo de mensagem.

O Rubro-Negro buscou isolar o trabalho de Runco ao dia a dia do departamento de futebol. O clube ressaltou que ele não é responsável pelos atendimentos diários aos atletas em treinos, jogos e viagens,

Runco retornou ao Flamengo em janeiro deste ano, em meio à reformulação feita pelo então presidente recém-eleito Luiz Eduardo Baptista, o Bap. A ideia foi que ele assumisse a chefia médica de todo o clube, implementando processos nas diversas modalidades.

Veja nota do Flamengo

"A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista). Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.

O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de Seleção".