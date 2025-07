Felipe Anderson sente dores e é substituído no 1°T de Palmeiras x Fluminense

O meia-atacante Felipe Anderson, do Palmeiras, não terminou nem o primeiro tempo do jogo contra o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O camisa 7 sentiu dores na lateral do quadril e foi substituído por Ramón Sosa.

De acordo com a transmissão do Premiere, o atleta já começou o tratamento com gelo no banco de reservas. Abel, então, precisou "queimar" uma substituição ainda na primeira etapa.

Felipe Anderson sentiu aos 25 minutos depois de uma dividida com Martinelli. Ele recebeu o atendimento médico ainda em campo, levantou e disputou apenas mais alguns minutos antes de sair. O camisa 7, depois de "sumir" da escalação no Mundial, engatou três jogos como titular.

Ele começou jogando contra Mirassol, Atlético-MG e Fluminense, mas não disputou os 90 minutos em nenhuma delas. O jogador será reavaliado pelo Departamento Médico do Palmeiras na reapresentação.

Para esta partida, ABel Ferreira já tinha uma lista de desfalques. São eles Bruno Fuchs (suspenso), Bruno Rodrigues (transição física), Paulinho (cirurgia na perna direita), Murilo: lesão na coxa esquerda e Piquerez (trauma no ombro).