Felipe Anderson "ressurge" no Palmeiras e mira ampliar sequência como titular

Felipe Anderson completou, na última quinta-feira, um ano de sua estreia com a camisa do Palmeiras. Depois de "sumir" por quatro jogos, o camisa 7 voltou a ser utilizado pelo técnico Abel Ferreira e fez dois jogos como titular desde o retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Durante o torneio, o meia-atacante atuou por apenas 66 minutos, na estreia do torneio, quando o Verdão empatou sem gols com o Porto. Depois disso, ficou no banco de reservas nos quatro jogos seguintes e não foi acionado nenhuma vez.

No retorno ao Brasileirão, o jogador recuperou a vaga entre os titulares. Sem Estêvão, negociado com o Chelsea, Facundo Torres foi deslocado para o lado direito, e Felipe Anderson escalado na ponta esquerda. Foi nessa posição que ele fez as primeiras partidas pelo Palmeiras e teve dificuldades de engrenar. Neste ano, conseguiu atuar mais na direita, com deslocamento de Estêvão, e deu bom resultado.

Mas, contra o Mirassol, mesmo jogando pela esquerda, fez boa partida e ficou em campo até os 30 minutos do segundo tempo. No jogo seguinte, na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, seguiu entre os 11 iniciais e participou da jogada do segundo gol palmeirense.

"Eu estou muito feliz, minha família também é muito grata, sempre, por tudo que o Palmeiras e a torcida nos proporcionam. É sempre uma emoção em cada jogo, uma força muito grande em todo lugar. É sempre muito intenso e eu trabalho dia e noite para poder retribuir isso a cada dia, a cada jogo, crescer e poder mostrar todo o meu talento. Eu creio que isso vai acontecer, é trabalhar, manter a tranquilidade, manter o foco naquilo que nós acreditamos aqui dentro e as coisas vão fluir. Se Deus quiser, vamos conseguir nossos objetivos e sermos campeões", declarou Felipe Anderson.

Pelo Palmeiras, até o momento, o camisa 7 disputou 46 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. Nesta temporada, são 22 jogos, 14 como titular e uma assistência. Felipe Anderson deve seguir entre os titulares no Palmeiras para o jogo desta quarta-feira, contra o Fluminense, pela 16ª rodada do Brasileirão. O jogador projetou a partida.

"Sempre temos pouco tempo para trabalhar em cima de cada adversário, mas aqui no Brasil nós nos conhecemos muito bem Nós vimos a campanha que o Fluminense fez no Mundial, nós vimos a força que o Fluminense tem. Nós também fomos muito bem, infelizmente não prosseguimos, mas agora é virar a página. Eu creio que será um jogo muito duro, muito difícil, que as duas equipes vão lutar pela vitória, eles na casa deles, com a confiança que eles têm, mesmo com as derrotas que eles sofreram após o Mundial, e nós com força e humildade para buscar esses três pontos. Temos qualidade para poder vencer, então é levar a confiança, ter humildade e coragem para jogar em um campo muito difícil e buscar os três pontos como nós sempre fazemos contra qualquer adversário", declarou.

Palmeiras e Fluminense se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília), no Maracanã. O Verdão é o quarto colocado, com 26 pontos, enquanto o Tricolor ocupa o oitavo lugar, com 20 pontos.