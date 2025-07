Ex-campeão do UFC revela que Dana White pagou por seus implantes dentários

Nove meses depois de sofrer uma grave lesão ao ser finalizado por Khamzat Chimaev, Robert Whittaker faz seu aguardado retorno à ação neste sábado (26), na luta principal do UFC Abu Dhabi. Escalado para medir forças com o holandês Reinier de Ridder, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate volta ao octógono mais famoso do mundo com uma novidade: implantes no lugar dos seus dentes originais na parte de baixo da boca - uma mudança que, de acordo com o próprio lutador australiano, foi 'patrocinada' por Dana White.

Durante sua participação no media day do UFC Abu Dhabi, Whittaker revelou que os custos do procedimento para tirar seus dentes naturais e colocar os implantes dentários na sua arcada inferior foram pagos pelo presidente do Ultimate. O australiano também afirmou que se sente completamente recuperado e está pronto para subir no octógono para enfrentar Reinier de Ridder, ex-bicampeão do ONE Championship, neste sábado.

"Eu estou 100% recuperado. Honestamente, não levou muito tempo depois (de recuperação), porque eu tirei eles (os dentes) e coloquei implantes. Na verdade, eles estão melhores do que antes (risos). E o valor (do procedimento) foi pago pelo Tio Dana (White)... Foi um acidente de trabalho", brincou Whittaker.

De volta ao local da lesão

O duelo contra Reinier de Ridder marca também o retorno de Robert Whittaker ao mesmo local onde sofreu a lesão que o levou à mesa de cirurgia para substituir seus dentes originais por implantes dentários. Foi justamente em Abu Dhabi que o australiano teve sua mandíbula destruída pela tentativa de finalização encaixada por Khamzat Chimaev, no 'co-main event' do UFC 308, no dia 26 de outubro do ano passado.

