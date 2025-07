Grêmio anuncia a contratação do atacante Carlos Vinícius, ex-Fulham

O Grêmio anunciou a contratação do atacante Carlos Vinícius, ex-Fulham. No último mês, o Corinthians e o São Paulo especularam o jogador.

Carlos Vinícius, de 30 anos, assinou contrato válido até dezembro de 2026. O atacante estava sem clube, portanto, o Grêmio não pagou nenhum valor de transferência para adquirir o jogador.

Com passagens nas categorias de base de Santos e Palmeiras, Carlos Vinícius iniciou sua carreira profissional na Caldense, em 2016, e defendeu o Grêmio Anápolis em 2017. Depois disso, o atacante foi negociado com o Real SC, de Portugal, e ficou oito anos no futebol europeu.

Além do Real SC, Carlos Vinícius jogou por outros sete times no Velho Continente: Rio Ave (Portugal), Monaco (França), Benfica (Portugal), Tottenham, PSV (Holanda), Fulham (Inglaterra) e Galatasaray (Turquia).

Carlos Vinícius chega ao Grêmio com a missão de alavancar o setor ofensivo da equipe de Mano Menezes. Ele é o terceiro reforço no ataque do Imortal nesta temporada, juntando-se aos pontas Amuzu e Cristian Olivera.

É esperado que o atacante brasileiro dispute posição com o dinamarquês Braithwaite, que está no Grêmio desde 2024.