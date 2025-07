Fluminense tem volta de Cano e Palmeiras escala Vitor Roque; veja os times

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta noite (23), no Maracanã, pelo Brasileiro, com mudanças na equipe.

O Tricolor volta a utilizar uma linha de quatro defensores, com Thiago Silva no banco. Nonato e Hércules serão titulares no meio de campo, e Cano a referência no ataque. O argentino não foi relacionado para o clássico com o Flamengo por opção de Renato Gaúcho.

O Alviverde tem Micael na vaga de Bruno Fuchs. Flaco López volta a ficar à disposição após cumprir suspensão, mas é opção no banco.

O Fluminense vai a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato; Soteldo, Serna e Cano

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Palmeiras! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/iNPCmmbZ3J -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 23, 2025

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlán; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.