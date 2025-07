Em casa, Novorizontino vence Goiás e encosta na liderança da Série B

Nesta quarta-feira, em confronto direto no G4 da Série B, o Novorizontino venceu, em casa, o líder Goiás por 1 a 0, pela 18ª rodada da competição, em jogo disputado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Robson Fernandes marcou o único gol da partida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio Novorizontino SAF (@oficialnovorizontino)

Com o triunfo, o Novorizontino encostou na liderança da Série B. A equipe paulista permanece na terceira posição, agora com 34 pontos, dois a menos que o líder Goiás.

O time de Vagner Mancini segue na primeira colocação, com 36 pontos, e não pode perder o posto nesta rodada, pois o vice-líder Coritiba empatou com o Athletic na última terça-feira.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 19ª rodada da Série B. O Novorizontino visita o CRB neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Já o Goiás recebe o Remo na próxima terça-feira, às 21h35, no Serrinha.

O jogo

Jogando em casa, o Novorizontino se impôs no início do primeiro tempo. Aos 19 minutos, Pablo Dyego ganhou na corrida de Messias, que, ao ser ultrapassado, derrubou o atacante dentro da área. Na cobrança de pênalti, Robson Fernandes bateu no meio do gol e abriu o placar.

Atrás no marcador, o Goiás reagiu na reta final da etapa inicial. Aos 39, Jajá arriscou da entrada da área, o goleiro Airton espalmou nos pés de Marcão Silva. Porém, com o gol aberto, o atacante furou a finalização, e a equipe de Vagner Mancini foi para o intervalo em desvantagem.

No segundo tempo, o Novorizontino voltou melhor. Aos 14 minutos, Airton Moisés cruzou para Robson Fernandes, que bateu forte, mas acertou a trave. Dois minutos depois, o Goiás aproveitou um contra-ataque e quase empatou: Jajá recebeu passe de Anselmo Ramon, bateu rasteiro e Airton fez grande defesa.

Após o início da etapa complementar, a partida ficou truncada, e nenhuma das equipes conseguiu criar grandes oportunidades, com vitória do Novorizontino no apito final.

Chapecoense vence Volta Redonda e entra no G4

Também pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebeu o Volta Redonda e venceu por 4 a 2, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Neto Pessoa (duas vezes), Maílton e Rafael Carvalheira marcaram para os mandantes, enquanto André e Matheus Lucas fizeram os gols dos visitantes.

Assim, a Chapecoense chegou aos 29 pontos e alcançou a quarta posição, com dois a mais que o Vila Nova, primeiro time fora do G4. Por sua vez, o Volta Redonda caiu para a 19ª posição, com apenas 18 tentos.

As duas equipes voltam a campo neste domingo, pela 19ª rodada da Série B. A Chapecoense visita o Atlético-GO às 19h, e o Volta Redonda recebe o Vila Nova às 16h.