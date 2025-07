E o climão? Comentaristas debatem como cobranças podem afetar Atlético-MG

Uma vez que o Atlético-MG resolver os problemas de pagamento com o elenco, como vai ficar o clima entre os jogadores? No Fim de Papo, Lucas Musetti e Alicia Klein debateram o tema.

Hoje, o clube mineiro passou por uma grande turbulência nos bastidores: Rony pediu a rescisão de contrato na Justiça, mas decidiu ficar após receber garantias; Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Guilherme Arana acionaram o clube extrajudicialmente, também cobrando pagamentos atrasados.

Após a pausa do futebol brasileiro para o Mundial, o Atlético-MG foi derrotado por Bahia e Palmeiras, no Brasileirão, e venceu o Atlético Bucaramanga, na Copa Sul-Americana.

Musetti: Falta de mobilização com Cuca é estranha

Pensando no aspecto geral, o Galo precisou ser pressionado para pagar o direito dos jogadores. E me estranha que o Cuca não tenha conseguido mobilizar esses jogadores.

Na campanha da Libertadores que o Santos vai para a final, teve impeachment de presidente, atraso de salário, invasão no CT e o Cuca conseguiu segurar. Então, me parece que essa mobilização dos jogadores contra o clube pode ter um pouco do Cuca.

Lucas Musetti

Alicia: Hulk carregou o time nos últimos jogos

Tem um problema motivacional claro no Atlético. [Contra o Palmeiras], o time estava andando em campo, mal competiu e foi carregado nas costas pelo Hulk - como tem sido desde a parada.

Claramente, o Cuca não está conseguindo fazer isso [motivar] - não sei se pela situação do Galo como um todo. É um time que a gente pode discutir qual é a dívida, já que o Galo não concorda com análises externas, mas é uma dívida perto de R$ 2 bilhões. É um time com problemas. Mas hoje ficou claro que tem um problema de elenco.

Alicia Klein

