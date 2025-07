Duílio nega gastos indevidos no Corinthians e desabafa: 'Faz um ano que estou apanhando'

Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, se manifestou sobre a polêmica envolvendo gastos indevidos durante o seu mandato. O site GE revelou que o clube bancou despesas pessoais na gestão dirigente. Segundo a publicação, durante 36 dias de prestação de contas, foram 176 compras declaradas, totalizando R$ 86.524,62.

A maior parte é referente a alimentação e compras em mercados, mas há também gastos com medicamentos para disfunção erétil. Outras despesas constatadas foram com cerveja, picanha, sorvete, frutas, legumes, água sanitária, amaciante de roupas, detergentes, pizzas, peixes, doces, isqueiros, flores, ração animal, bijuteria feminina e cachorro de pelúcia.

"Existe uma confusão muito grande, muita gente dizendo que foram gastos feitos por mim. É bom deixar claro que não existe nenhuma nota, nenhuma assinatura, nenhuma aprovação e compras no meu nome. Existe uma planilha que eu desconheço da onde ela surgiu. Não é um controle interno do clube e existe também algumas coisas que a gente já conseguiu no dia de hoje com essa correria toda verificar que não são verdadeiras", disse Duílio, em entrevista ao jornalista André Hernan.

Duílio classificou a notícia como "cortina de fumaça", citando o turbulento momento político do clube. "Nós temos, infelizmente, um impeachment para acontecer e ser confirmado pelos sócios do Corinthians, por casos muito graves. Não que tenha diferença de valores. Se existe coisa errada, existe coisa errada com R$ 1, com R$ 100, com R$ 1 mil, com R$ 1 milhão. Coisa errada tem que ser combatida. Mas está muito claro que nesse momento isso é uma grande cortina de fumaça porque não tem nenhum fundamento."

Duílio aproveitou para fazer um desabafo. "Eu estou cansado, faz um ano e meio que eu estou apanhando: eu já [fui acusado] de colocar câmeras escondidas na presidência, fiz BO, fiz ofício, nada foi provado e nada foi encontrado, o inquérito encerrado. Já fui acusado de ter comprado 15 carros de luxo blindados pelo clube, de andar com o Fiat Toro que as meninas ganharam no Brasileirão", encerrou.

A polêmica envolvendo Duílio não é a única de um ex-dirigente do Corinthians com relação a gastos indevidos. O Conselho Deliberativo do clube vai dar andamento à investigação sobre despesas do ex-presidente Andrés Sanchez em cartão corporativo do clube. O dirigente gastou R$ 9.416 no cartão do clube durante uma viagem a Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, entre os dias 28 de dezembro de 2020 e 2 de janeiro de 2021, reta final de seu último mandato na presidência. Em contato com o Estadão, ele alegou ter confundido os cartões e afirmou ter ressarcido o clube em R$ 15 mil.