Duílio se defende e desabafa: 'Estou cansado e há um ano e meio apanhando'

Ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves nega ter gastado mais de R$ 86 mil do Corinthians para uso pessoal nos meses finais do seu mandato, em 2023. Entre os gastos revelados em publicação do ge, estão cerveja, cigarros e remédios para disfunção erétil — alguns deles com nota fiscal.

Existe uma confusão muito grande, muita gente dizendo que foram gastos feitos por mim. É bom deixar claro que não existe nenhuma nota, nenhuma assinatura, nenhuma aprovação e compras no meu nome. Existe uma planilha que eu desconheço da onde ela surgiu. Não é um controle interno do clube e existe também algumas coisas que a gente já conseguiu no dia de hoje com essa correria toda verificar que não são verdadeiras. Duílio Monteiro Alves, em entrevista ao canal do André Hernan

O ex-presidente vê o vazamento da planilha de gastos e das notas fiscais como uma "cortina de fumaça" para o momento conturbado que vive a atual gestão — Augusto Melo foi afastado da presidência e se tornou réu pelo caso Vai de Bet. Em breve, os sócios votarão pela efetivação do impeachment dele.

Nunca fiz isso em nenhum momento. São notas que não têm o menor sentido, numa planilha que nunca foi vista nem por mim, pelo financeiro que eu consultei hoje, da época. É um negócio que está muito claro que o grande foco disso é desviar a atenção do que a gente tem pela frente.

Para mim, é uma grande cortina de fumaça. Nós temos, infelizmente, um impeachment para acontecer e ser confirmado pelos sócios do Corinthians, por casos muito graves. Não que tenha diferença de valores. Se existe coisa errada, existe coisa errada com R$ 1, com R$ 100, com R$ 1 mil, com R$ 1 milhão. Coisa errada tem que ser combatida. Mas está muito claro que nesse momento isso é uma grande cortina de fumaça porque não tem nenhum fundamento. Duílio Monteiro Alves

"Estou cansado"

O ex-presidente fez um desabafo afirmando que tem sido atacado desde que deixou o posto, há cerca de um ano e meio. Duílio elencou algumas acusações que sofreu e se disse cansado de conviver com a situação.

Eu estou cansado, faz um ano e meio que eu estou apanhando: eu já [fui acusado] de colocar câmeras escondidas na presidência, fiz B.O., fiz ofício, nada foi provado e nada foi encontrado, o inquérito encerrado. Já fui acusado de ter comprado 15 carros de luxo blindados pelo clube, de andar com o Fiat Toro que as meninas ganharam no Brasileirão. Duílio Monteiro Alves

Ainda ontem, Duílio protocolou uma notícia-crime, denunciando que os documentos são falsos, e formalizou um pedido de apuração no Conselho Deliberativo do Corinthians.