Dorival quer reforço? Corinthians não paga nem as contas, diz Mauro Cezar

Dorival Jr. pedir reforços em meio às cobranças por dívidas e pagamentos atrasados no Corinthians é um disparate, opinou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Essa questão de o Dorival querer reforço é muita falta de noção. Ele quer reforço? O Corinthians não consegue pagar as contas, gente.

O Corinthians capinou sentado essa semana para pagar uma conta do Cuiabá, para tirar [a possibilidade de] um transfer ban. Um parcelamento bizarro de 24 parcelas do Cuiabá da dívida do Raniele, que é um absurdo, né? Pagou uma, faltam 23.

Mauro Cezar

Segundo o colunista, o Timão só não foi à bancarrota ainda por sua capacidade de faturamento.

Mauro Cezar alertou que a situação em que o Corinthians está uma hora encontra seu limite.

Isso é uma vergonha para um clube desse tamanho, com essa torcida, com essa história, com esse faturamento.