Dorival ou diretoria: De quem é a culpa por crise em campo do Corinthians

O desempenho do Corinthians em campo é ruim por conta do trabalho de Dorival ou de fatores políticos? No Fim de Papo, Alicia Klein e Paulo Massini debateram o tema.

Os comentaristas concordaram que os problemas nos bastidores do clube atrapalham, mas apontaram que Dorival Júnior já teve tempo para fazer o time apresentar um futebol melhor.

Alicia: Corinthians tem elenco para ter mais futebol

Tenho certeza que tudo isso [da política] respinga de alguma foram [no campo]. [...] Mas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O Dorival poderia estar fazendo um trabalho melhor com pessoas desanimadas e que não respeitam a instituição? Sim ou não? Acho que sim. O Corinthians tem um elenco melhor do que o futebol que a gente está vendo. Contra o São Paulo no último fim de semana, o Corinthians não competiu.

Alicia Klein

Massini: Trabalho de Dorival não é bom

Quando o Corinthians perde, tem que saber separar também. O trabalho do Dorival não é bom no Corinthians. [...] O problema do Corinthians está em campo e precisa ser analisado. Não se trata de queimar o Dorival, tirar o Dorival. É analisar o trabalho dele. E não é bom. Ele foi eliminado da Sul-Americana e não apresentou nada novo depois dos 30 dias de parada para o Mundial.

Paulo Massini

