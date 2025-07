Dorival faz quatro mudanças no Corinthians para jogo contra o Cruzeiro; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob pressão, o técnico Dorival Júnior fez quatro mudanças na equipe, entre elas Talles Magno e Charles entre os titulares.

O atacante entrou na vaga de Romero, enquanto o meio-campista barra André Carrillo. Além disso, Matheuzinho volta de suspensão e reassume a lateral direita. Já Gustavo Henrique herda o lugar de Cacá, ausência por controle de carga.

Raniele, suspenso, Yuri Alberto, em transição física, Hugo e Maycon, entregues ao departamento médico, completam a lista de desfalques.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon, e Garro; Memphis Depay e Talles Magno.

A equipe do Paraue São Jorge está pressionada pelos resultados recentes e precisa dar uma resposta à torcida. O Timão é o décimo colocado da tabela de classificação do Brasileiro, com 19 pontos, e vem de uma derrota no clássico contra o São Paulo, por 2 a 0.

O confronto diante do Cruzeiro também será decisivo para o futuro de Dorival Júnior. O treinador está sendo cobrado por resultados e pode ser demitido a depender do que acontecer dentro de campo.

Do outro lado, o Cruzeiro atravessa uma ótima fase e lidera a Série A, com 33 pontos. A Raposa ostenta uma invencibilidade de dez jogos e, na última rodada, goleou o Juventude por 4 a 0.

O técnico Leonardo Jardim conta com o retorno do goleiro Cássio, que estava suspenso na partida anterior. Fagner, emprestado pelo Corinthians, desfalca a equipe mineira.

O Cruzeiro vai a campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O dono do apito é Alex Gomes Stefano (RJ), que será auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ). Já o VAR fica a cargo de Braulio da Silva Machado (SC).