Dorival desabafa sobre pressão no Corinthians e garante: "Vou entregar coisas boas"

Dorival Júnior falou em tom de desabafo ao ser questionado sobre a pressão à frente do Corinthians. Nesta quarta-feira, a equipe empatou empatou sem gols com o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

O treinador estava pressionado no cargo e poderia até ser demitido em caso de derrota para a Raposa. Ele disse que não existe tranquilidade no futebol e garantiu que, se a diretoria o mantiver no comando do time, irá entregar "boas coisas".

"Tranquilidade não existe no futebol. Não tem. Eu sou muito sincero, acertei com o Fabinho e pontuei que precisava de quatro elementos. Foi garantido que eu teria esses quatro elementos, o Fabinho está trabalhando que nem um louco. Eu entendi tudo o que aconteceu com o clube, a mudança na presidência, ainda não havia conversado com o novo presidente. Passei tudo o que foi conversado com o Fabinho. Entendo o momento do clube, o que a torcida está sentindo. Estamos nos entregando pelo clube. Queria outros resultados, mas tive vários desfalques nos últimos jogos", justificou o comandante.

"As minhas equipes sempre criaram, jogaram e alcançaram grandes resultados. Só é pressionado quem tem condições de dar retorno. Fico satisfeito de ser pressionado. Se as pessoas conhecessem o que está sendo feito dentro do clube, não olhariam dessa forma. Sempre estaremos expostos, vulneráveis dentro de um cargo, onde se conhece só resultados positivos. Sigo a minha vida com muita tranquilidade, fazendo o melhor pelo clube que me contratou. Não tenho dúvidas que, se me deixarem fazê-lo, vou entregar coisas boas, porque consegui isso em todos os clubes", acrescentou.

Dorival elogiou a energia do Corinthians diante do Cruzeiro, algo que, em sua avaliação, faltou no clássico contra o São Paulo.

"Hoje em dia estamos tendo um equilíbrio grande, com as defesas prevalecendo sobre os ataques. Um jogo disputado, de ocupação de espaços. Tivemos um início irregular, mas depois começamos a encontrar um caminho. Jogamos contra o líder da competição, que está jogando um futebol simples, dinâmico e aos mesmo tempo com perspectivas. Todas as rodadas, vejo o Cruzeiro fazer três gols para mais. Temos algumas carências importantes em determinadas funções. Não tenho dúvidas que vamos crescer", analisou.

"Futebol hoje não existe modelo de jogo se não há energia para executar funções. Se elas não são cumpridas, você fica exposto. Hoje vimos uma equipe querendo, se dedicando. O resgate da energia é esse, com os jogadores fazendo o seu melhor. A partida contra o São Paulo foi marcante nesse sentido, tivemos uma semana complicada porque deixamos de fazer muitas coisas que vínhamos fazendo com naturalidade", finalizou.

O resultado muda pouca coisa na tabela de classificação, mas dá uma sobrevida a Dorival. A equipe alvinegra segue na décima posição, agora com 20 pontos.

O Corinthians tem mais uma pedreira pela frente. No sábado, às 18h30 (de Brasília), o time enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O confronto antecede o primeiro clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.