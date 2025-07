Dono da SAF do Atlético-MG se manifesta após cobrança de jogadores

Do UOL, em São Paulo

Dono da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin se manifestou na noite de ontem após alguns jogadores cobrarem o pagamento de salários atrasados.

O dia trouxe informações desencontradas, reações acaloradas e muita especulação. Mas, como sempre, a verdade e o bom senso devem prevalecer. O Atlético tem responsabilidades, e as honra. Tem compromissos, e os cumpre. E tem um projeto de longo prazo sendo construído com trabalho duro, transparência e espírito coletivo. Rubens Menin, no X, antigo Twitter

A CONFIANÇA SE CONSTRÓI NO DIÁLOGO E NA TRANSPARÊNCIA



A torcida do Galo pode ter certeza de uma coisa: os desafios existem, e estamos enfrentando cada um deles com seriedade e diálogo.



O que aconteceu

Rony, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes cobraram o time por atraso no salário. Rony, inclusive, chegou a pedir na Justiça a rescisão de contrato com o clube, mas voltou atrás e retirou a solicitação.

Até o momento, o atacante foi o único a ir à Justiça, enquanto os outros três optaram por notificar o clube extrajudicialmente. A informação é de Danilo Lavieri, colunista do UOL.

Todos os atletas alegam que os atrasos são maiores do que o afirmado pelo clube. Segundo eles, também há atraso no pagamento de bicho, luvas e comissões.

O Atlético-MG prometeu pagar os atrasados hoje, segundo Yara Fantoni, colunista do UOL.