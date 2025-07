Demissão de Runco alivia crise no Flamengo? Alicia e Milly debatem

A demissão de José Luiz Runco é acertada, mas não deve aliviar a sucessão de crises do Flamengo, que parece ter outra origem, analisaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

Runco era chefe do departamento médico rubro-negro e foi demitido após um áudio vaado em que ironizou a condição física de Nico De La Cruz, meio-campista do clube.

Milly: Flamengo sabe demitir, mas é barco sem rumo

Então o Flamengo sabe demitir diretor que fala besteira. Por que o diretor que fez discurso eugenista ainda está lá? O recado me parece igualmente violento. O que o Runco fez é pior que racismo? É pior que discurso eugenista - dizendo que africanos são força e europeus, intelecto? Como esse diretor ainda está lá? O Boto sabe demitir, o Bap sabe demitir. Então, o que o cara ainda está fazendo lá? É um derretimento ético e indica que falta liderança. Não é possível que tudo vai bem. É um barco sem rumo.

Milly Lacombe

Alicia: Crises são sinal de fim de trégua política

A decisão foi acertada, sem dúvida. Esperamos a demissão do Alfredo Almeida, o racista no comando da base do Flamengo. O Flamengo não teve problema em manter um diretor de futebol que mordeu a virilha de um torcedor em um shopping center em uma tarde qualquer, não teve problema com a fala do Alfredo Almeida [...], mas a do Runco, aparentemente, não deu para deixar passar. [...] A trégua política acabou no Flamengo e as crises autoinfligidas começaram. E é inevitável respingar no vestiário.

Alicia Klein

