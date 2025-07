Cuiabá impõe quarta derrota seguida ao América-MG e segue na cola do G-4 da Série B

O Cuiabá segue próximo ao pelotão de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. De virada, o time do centro-oeste brasileiro venceu o América-MG por 3 a 1 nesta quarta-feira, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada. Alisson Safira, Jader e Juan Christian foram os autores dos gols. Arthur Sousa marcou para os mineiros.

Com os três pontos, o Cuiabá ocupa a quinta colocação, com 28 pontos, um a menos que a Chapecoense, quarta colocada com 29. Já o América-MG conheceu a sua quarta derrota seguida na Série B. Caindo pelas tabelas, o time mineiro ocupa a 15ª posição, com 20 pontos, um a mais que a Ferroviária, time que abre a zona de rebaixamento,

A primeira etapa começou truncada e de poucas chances. O América-MG tinha a posse de bola, mas não produzia volume ofensivo, ficando encaixotado na marcação. Por sua vez, o Cuiabá era tímido, mas aproveitava as oportunidades e desperdiçou grande chance com Carlos Alberto.

O duelo seguiu morno e a emoção ficou para a reta final. Aos 40 minutos, a defesa cuiabana vacilou, Elizari carimbou a trave e, no rebote, Arthur Sousa aproveitou para marcar, aos 40 minutos. Minutos depois, já aos 50, após revisão no VAR, o juiz apontou pênalti de Mariano em Bruno Alves. Alisson Safira converteu e deixou tudo igual.

Na volta do intervalo, o Cuiabá conseguiu a virada. Com cinco minutos, Safira deu belo passe de calcanhar para Jader, que driblou a marcação para marcar um lindo gol. O América-MG tentou responder de imediato, em chute de Elizari, que passou próximo ao ângulo do goleiro Pasinato.

Com o passar do tempo, o jogo foi caindo de produção. O time mineiro mantinha a posse de bola, porém sem efetividade. Com a marcação encaixada, o time da casa ditava o ritmo e explorava bem os contra-ataques. Até que aos 40, Juan Christian recebeu na direita, cortou para o meio e mandou no ângulo para sacramentar a vitória cuiabana.

O América-MG encerra o primeiro turno diante do Athletico-PR, no domingo, às 18h30, na Arena Independência. Já o Cuiabá atua na terça-feira, às 20h30, contra o Criciúma, no Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 3 X 1 AMÉRICA-MG

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Léo Ataíde (Guilherme Mariano), Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique (Sander); Calebe, Denílson, David Miguel (Arthur Rezende) e Jader (Victor Barbara); Carlos Alberto (Juan Christian) e Alisson Safira. Técnico Guto Ferreira.

AMÉRICA-MG - Dalberson; Mariano, Lucão, Júlio César e Marlon; Felipe Amaral (Kauã Diniz), Barros e Elizari (Willian Bigode); Miguelito, Labandeira (Héber) e Arthur Sousa (Stênio). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Arthur Sousa, aos 40, Alisson Safira, aos 50 minutos do primeiro tempo. Jader, aos cinco, Juan Christian, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - David Miguel e Carlos Alberto (Cuiabá); Mariano e Kauã (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Enderson Moreira e Kauã (América-MG).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 31.205,00.

PÚBLICO - 2.215 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).