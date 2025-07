Corinthians x Palmeiras: veja preços e como comprar ingressos para o jogo pela Copa do Brasil

O Corinthians divulgou, nesta quarta-feira, informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização dos bilhetes abrirá nesta quinta-feira, a partir das 13h, para não pagantes, PCDs e membros adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor. Nesta sexta-feira, o clube dá início à venda para sócios-torcedores que tenham a partir de 80 pontos, independente do plano, e membros adimplentes do plano Meu Amor.

A venda seguirá de maneira escalonada, de acordo com a pontuação do programa Fiel Torcedor. O público geral terá possibilidade de adquirir entradas a partir da próxima segunda-feira, às 11h, caso ainda haja bilhetes disponíveis. A comercialização se encerra na próxima quarta, às 14h30.

Os ingressos serão comercializados somente pelo site www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física. Os preços variam entre R$ 75 e R$ 280.

INGRESSOS PARA O DERBY! ? Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece no dia 30/07 (quarta-feira), às 21h30! ?? Saiba mais ?? https://t.co/ZxZe3xHFoi... pic.twitter.com/YmUqlcc9A8 ? Corinthians (@Corinthians) July 23, 2025

Antes de enfrentar o Palmeiras, o Corinthians tem outros dois compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Timão enfrenta o Cruzeiro, pela 16ª rodada da competição. A bola rola a partir das 19h30, na Neo Química Arena. Já no sábado, o adversário é o Botafogo, no Nilton Santos. O duelo, válido pela 17ª rodada, começa às 18h30.

Veja abaixo preços dos ingressos para Corinthians x Palmeiras por setor:

Norte - R$ 75



Sul - R$ 75



Leste Superior Lateral - R$ 110



Leste Superior Central - R$ 110



Leste Inferior Lateral - R$ 130



Leste Inferior Central - R$ 180



Oeste Superior - R$ 198



Oeste Inferior Corner - R$ 260



Oeste Inferior Lateral - R$ 280