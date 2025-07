Corinthians x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Corinthians e Cruzeiro entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Alvinegro venceu apenas um dos últimos cinco jogos no Brasileirão. A equipe comandada por Dorival Júnior tenta se recuperar da derrota sofrida no clássico com o São Paulo.

Os mineiros querem continuar no topo da tabela. A Raposa venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo a goleada por 4 a 0 diante do Juventude na última rodada.

Corinthians x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro 2025