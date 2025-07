Cássio brilha, e Corinthians empata com Cruzeiro no pior público do ano

Corinthians e Cruzeiro ficaram no 0 a 0, na noite de hoje, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada da Campeonato Brasileiro.

Cássio brilhou no segundo tempo, com duas defesas difíceis, e segurou o resultado para o Cruzeiro.

Antes de a bola rolar, o Corinthians fez uma homenagem discreta para Cássio, em seu reencontro com a Fiel. O clube divulgou um vídeo especial no telão da Arena, destacando a assinatura do goleiro. Nas aparições isoladas do jogador, Houve uma mistura de aplausos e vaias vindos das arquibancadas, mas o tom geral do estádio foi de certa indiferença ao ídolo corintiano.

A Arena também recebeu o pior público do ano, com 31.232 torcedores. A média superior a 40 mil pagantes, que se estendia desde 2024, foi interrompida após a estreia da biometria facial nas catracas. Por outro lado, a reportagem não encontrou cambistas no entorno do estádio, um problema que era latente antes da implementação da nova tecnologia.

Com o resultado, o Cruzeiro segue na liderança, com 34 pontos, enquanto o Corinthians fica em 10º na tabela, com 20 pontos.

O Timão volta a campo contra o Botafogo, no sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.

Já o Cruzeiro recebe o Ceará no domingo, às 16h, no Mineirão, pela mesma rodada.

Cássio brilha em reencontro com Timão

A primeira etapa de jogo foi equilibrada, com apenas duas chances claras de gol — uma para cada lado. O Cruzeiro foi o primeiro a assustar a defesa do Corinthians, em arrancada de Kaio Jorge pela direita. Aos 7 minutos, o atacante cruzeirense arriscou de longe, no cantinho esquerdo de Hugo Souza, e o goleiro precisou se esticar todo para espalmar. Na faixa dos 25, o Timão teve a melhor chance do primeiro tempo, em falta cobrada por Memphis, próxima ao bico esquerdo da área. Cássio precisou de dois tempos para defender.

Na etapa final, o Cruzeiro teve Cássio impecável, enquanto o Corinthians foi dependente dos lançamentos de Garro para Memphis. Os melhores momentos do Alvinegro paulista foram em lances com os dois jogadores, mas o goleiro cruzeirense foi a grande estrela da noite, com uma defesa espetacular no fim da partida.

Memphis em ação durante jogo entre Corinthians e Cruzeiro no Brasileirão Imagem: ROBERTO CASIMIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Lances importantes

Choque de cabeça preocupa. Os companheiros Gustavo Henrique e Charles trombaram. O zagueiro levou a pior no alto e caiu. Na sequência, ele precisou receber atendimento por apresentar um corte no supercílio e colocou a touca de proteção.

Kaio Jorge preciso na finalização. Muito confiante, Kaio Jorge arrancou em velocidade desde o meio-campo, se isolou contra três marcadores e arriscou da intermediária. Hugo Souza pulou no cantinho esquerdo do gol e espalmou para escanteio.

Quase Memphis, de falta! Em cobrança próxima ao bico esquerdo da área de Cássio, o camisa 10 do Timão soltou uma paulada direcionada. A bola foi quente, mas o goleiro do Cruzeiro defendeu em dois tempos.

Cássio presente. No contra-ataque, Memphis foi lançado na direita por Romero e chutou rasteiro de fora da área. Cássio defendeu em dois tempos no cantinho esquerdo.

Defesaça de Cássio! Memphis, com liberdade, arriscou chute forte de fora da área. Cássio voou no canto superior esquerdo e fez a melhor defesa da partida.

Villalba salva em cima da linha. Garro cobrou escanteio fechado da direita, e Gustavo Henrique cabeceou na primeira trave. A bola passou por Cássio, porém Villalba salvou em cima da linha e evitou o gol do Corinthians.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 0 CRUZEIRO

Data e horário: 23 de julho (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Competição: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

Público: 31.232 pagantes

Renda: R$ 2.289.651,40

Cartões amarelos: Martínez, Charles, Carrillo (COR); Lucas Romero e Kaiki Bruno (CRU)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martínez, Charles (Romero), Breno Bidon (Kayke) e Garro; Memphis e Talles Magno (Romero). Técnico: Dorival Jr.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabricio Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian (Eduardo), Matheus Pereira (Bolasie) e Wanderson (Marquinhos); Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Léo Jardim.