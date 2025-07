Corinthians segura o líder Cruzeiro, empata, ameniza crise e garante permanência de Dorival

Repleto de problemas fora de campo, o Corinthians conseguiu segurar um empate sem gols com o líder Cruzeiro, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 20 pontos e mantém o técnico Dorival Júnior mais um tempo no cargo, enquanto o Cruzeiro alcançou os 34 e manteve o primeiro lugar.

O jogo começou com os times buscando dar grande intensidade, mas pecando demais nos passes. Aos poucos, o Cruzeiro mostrou o porquê de começar a rodada na liderança e impôs ritmo na partida, parecendo estar atuando no Mineirão, acuando o Corinthians em seu campo.

Kaio Jorge criou três boas chances para marcar, enquanto o Corinthians só foi criar alguma coisa depois dos 15 minutos, depois que Garro surgiu para organizar as jogadas. Memphis tentou jogadas, mas não levou vantagem sobre a marcação cruzeirense.

Cássio, que recebeu uma homenagem em vídeo no telão da Neo Química Arena antes da partida e foi aplaudido pela torcida, só foi fazer a primeira defesa aos 24 minutos, em cobrança de falta de Memphis.

Depois dos 30 minutos, as equipes pareceram sentir um pouco a parte física, depois da correria imposta nos minutos iniciais. Lance de perigo de novo só aos 39 minutos, quando Kaiki fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Christian falhar na finalização.

O primeiro tempo terminou como começou. O Cruzeiro no ataque, pressionando, mas sem objetividade. Já o Corinthians só se defendeu e saiu satisfeito por levar o empate para o vestiário.

O Corinthians voltou para o segundo tempo com uma marcação mais agressiva na saída de bola do Cruzeiro. A nova postura proporcionou uma boa finalização de Talles Magno, logo aos cinco minutos. O Cruzeiro respondeu aos 12, com Kaiki, mas Hugo defendeu, assim como fez, aos 15, em novo chute, desta vez de Matheus Pereira.

O jogo tinha muita disposição, mas pouca técnica. Os times erravam muito e quase nada criavam. O Cruzeiro, mais uma vez na partida, se impôs pela melhor técnica, mas não teve inspiração no ataque.

Memphis, sumido na partida, reapareceu aos 30 minutos com um chute de fora da área defendido por Cássio e animou a torcida em Itaquera.

Mas o melhor estava reservado para o final. Aos 44, Memphis exigiu bela defesa de Cássio e Villalba, na sequência, salvou gol de Gustavo Henrique quase em cima da linha. O empate foi justo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 CRUZEIRO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Carrillo), Breno Bidon (Kayke) e Garro; Talles Magno (Ángel Romero) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Eduardo), Matheus Pereira (Bolasie) e Wanderson (Marquinhos); Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim.

CARTÕES AMARELOS - José Martinez, Lucas Romero, Charles, Carrillo, Garro e Kaiki.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stéfano (RJ).

RENDA - R$ 2.289.651,40.

PÚBLICO - 31.541 torcedores.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).