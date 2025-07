Corinthians se habilita como assistente de acusação contra Augusto Melo

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians solicitou habilitação como assistente de acusação no processo criminal que envolve Augusto Melo, presidente afastado, e ex-dirigentes do clube. Na noite de ontem, Melo e os ex-diretores se tornaram oficialmente réus no caso Vai de Bet.

O que aconteceu

Na tarde de hoje, o Timão pediu à Justiça para ser reconhecido oficialmente como assistente de acusação no caso.

Entre os acusados estão o ex-presidente Augusto Melo, o ex-diretor de marketing Sérgio Moura e o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano. Essa ação está em andamento na 2ª Vara de Crimes Tributários e trata de denúncias graves, como organização criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com o departamento jurídico do Corinthians, essa é uma forma de garantir que o clube tenha voz no processo.

O assistente de acusação é a figura que permite que a vítima participe ativamente da ação penal movida pelo Ministério Público. É um mecanismo que dá voz à vítima, sem tirar o papel principal do Ministério Público

O Corinthians está se habilitando porque é a parte que mais sofreu com os crimes atribuídos aos denunciados. A Justiça já aceitou a denúncia, e agora o clube pode atuar formalmente como parte interessada Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico do Corinthians, ao UOL

Para a atual diretoria, é essencial mostrar que o clube está comprometido com a verdade e com a punição dos responsáveis. Após os acusados se tornarem oficialmente réus, o processo criminal prosseguirá normalmente, com depoimentos, audiências, produção de provas e, por fim, decisão da Justiça.

O objetivo é reforçar o compromisso com a verdade e com a responsabilização de quem causou prejuízos à imagem e ao patrimônio do Corinthians Leonardo Pantaleão

Ao entrar como assistente, o clube poderá apresentar provas, sugerir investigações e fazer perguntas durante as audiências.