Corinthians: Ex-presidente nega uso de cartão; comentaristas debatem

Em entrevista ao repórter André Hernan, Duilio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, negou que tenha usado o cartão do clube de forma indevida. Alicia Klein e Paulo Massini debateram o tema.

O ex-mandatário corintiano ainda sugeriu que alguns documentos podem ter sido forjados para que ele fosse acusado e disse que o caso será investigado pela polícia.

Alicia: Coleta de provas é criteriosa

A pior notícia do Corinthians é sempre a próxima. E há uma desconsideração imensa pela inteligência da torcida, da polícia, do Ministério Público, como se essas coisas fossem tratadas com leviandade. E não são. Para haver uma denúncia, para se tornarem réus, há um processo de coleta de provas que leva em conta a possibilidade de que as provas sejam forjadas. Isso é levado em conta. Então, falar como se estivesse sendo descoberto agora, é duvidar da inteligência de quem acompanha.

Alicia Klein

Massini: Corinthians precisa ter chance de se refundar

É preciso passar a limpo todas as notas, tíquetes de estacionamento. Isso precisa estar entendido, quem gastou o quê, como foi, quanto foi, por que foi, responsabilizar os autores, expulsá-los do Corinthians definitivamente para que o clube possa se refundar.

Paulo Massini

