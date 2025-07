Corinthians revê Cássio com novo ídolo no gol e sem responsáveis pela saída

Corinthians e Cássio voltam a pisar ao mesmo tempo na Neo Química Arena, mas agora em lados apostos. Eles se reencontram pouco mais de um ano após a relação chegar ao fim.

Muita coisa mudou...

O último jogo de Cássio como titular no Corinthians foi no dia 23 de abril de 2024. Naquele dia, o time paulista perdeu para o Argentinos Juniors por 1 a 0, pela Sul-Americana, na Argentina, com falha do então camisa 12. Dos 11 titulares naquele duelo, outros quatro não estão mais no clube: o lateral Fagner, o zagueiro Raul Gustavo, o volante Fausto Vera e o atacante Pedro Henrique.

Cássio virou reserva e pediu rescisão em maio. "Responsáveis" pela ida de Cássio ao banco, o técnico António Oliveira e o goleiro Carlos Miguel deixaram o Corinthians dois meses depois — o primeiro demitido e o segundo rumo ao futebol inglês.

O Corinthians passou a sofrer para achar um novo goleiro. Matheus Donelli, cria da base do clube, assumiu a titularidade, mas não foi bem e acumulou críticas.

Hugo Souza comemora durante jogo entre Corinthians e Santos no Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Eis que surgiu um novo ídolo. Hugo Souza chegou emprestado pelo Flamengo sob desconfiança após empréstimo ao Chaves, rebaixado em Portugal. O novo goleiro se firmou com defesas importantes e logo assumiu o papel de liderança no time, chegando a virar capitão em alguns jogos, assim como era Cássio.

Hugo viveu dias de Cássio no Corinthians. Assim como o ex-camisa 12, o goleiro brilhou em decisões quando acionado. Classificou o Corinthians às quartas da Sul-Americana de 2024 pegando três pênaltis contra o Bragantino e defendeu pênalti batido por Raphael Veiga na final do Paulistão de 2025, naquele que foi o único título do Timão após a saída de Cássio até agora.

Momentos opostos

O Corinthians esteve em alta no final do ano passado, Cássio nem tanto. Enquanto o time paulista arrancava rumo à Pré-Libertadores, o goleiro alternou jogos bons e ruins em Minas Gerais. No mais marcante, recebeu críticas por falha na final da Sul-Americana, perdida pelo Cruzeiro para o Racing.

O ano de 2025 começou do mesmo jeito. Enquanto o Corinthians conquistou o Paulistão com Hugo Souza como herói, Cássio foi titular na campanha ruim no Campeonato Mineiro, que terminou com eliminação para o América-MG, na semifinal, e na queda ainda na fase de grupos da Sul-Americana.

Agora, o cenário é o oposto. Cássio vive momento mágico no Cruzeiro, que lidera o Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians lida com a insatisfação da torcida e faz campanha irregular na competição.

Reencontro quase aconteceu antes

Corinthians e Cássio tiveram três chances de reencontro, mas que não aconteceram: duas no Brasileirão do ano passado e uma na Sul-Americana.

A primeira foi em julho do ano passado. Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, naquele que poderia ser o jogo de estreia de Cássio pela Raposa. O goleiro, no entanto, não estava regularizado.

Cássio não entrou em campo na partida do Cruzeiro contra o Corinthians na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão Imagem: Marco Miatelo/AGIF

Reencontro em novembro foi por água abaixo. Corinthians e Cruzeiro se enfrentaram na Neo Química Arena e, de novo, Cássio ficou de fora. Ele foi poupado pelo técnico Fernando Diniz no confronto pela 34ª rodada do Brasileirão, uma vez que o time mineiro jogaria a final da Sul-Americana três dias depois. O goleiro foi a São Paulo mesmo assim e recebeu carinho da torcida.

O reencontro poderia ter acontecido em uma final. Corinthians e Cruzeiro chegaram às semifinais da Sul-Americana do ano passado, mas enquanto os mineiros passaram pelo Lanús, os paulistas pararam no Racing e ficaram de fora do jogo decisivo.

Corinthians e Cássio não devem ter reencontro frustrado hoje. O time paulista recebe o Cruzeiro às 19h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O goleiro ficou suspenso no último jogo, contra o Juventude, mas volta e deve ser titular.