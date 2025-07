Corinthians ainda não venceu rivais do G6 do Brasileiro e tenta quebrar sina contra o Cruzeiro

O Corinthians tem um desafio complicado na noite desta quarta-feira. O Alvinegro paulista tem pela frente o líder Cruzeiro, a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de enfrentar o dono do melhor ataque e líder da competição, o Corinthians tenta afastar um fantasma que vem lhe assombrando. O Timão ainda não venceu equipes do G6 na atual edição do Brasileirão e vai em busca de quebrar tal sina diante do Cruzeiro.

Após 15 rodadas do Brasileirão, o Corinthians já encarou quatro dos seis times que ocupam o chamado G6. Neste período, a equipe amargou quatro derrotas e um empate, registrando um aproveitamento de meros 8,33%.

O primeiro rival do G6 do Corinthians nesta edição da Série A foi o Bahia. Com uma equipe reserva e ainda comandado pelo técnico Ramón Díaz, o Timão buscou o empate em 1 a 1 com o Tricolor de Aço.

A partir daí, o Timão emendou três derrotas consecutivas contra os adversários da parte de cima da tabela: perdeu para Palmeiras fora de casa (2 a 0), Flamengo no Maracanã (4 a 0) e, por fim, Red Bull Bragantino, de virada, na Neo Química Arena (2 a 1).

A equipe corintiana figura na décima colocação no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. Além dos seis primeiros, outros três clubes estão acima do Timão. Acontece que, no primeiro turno da competição, o Alvinegro também deixou a desejar e não foi capaz de vencer nenhuma delas.

O Corinthians visitou o sétimo colocado Mirassol e perdeu por 2 a 1, com direito à pênalti perdido por Memphis de cavadinha. Já contra o Fluminense, que ocupa a oitava posição, foi superado por 2 a 0 na Neo Química Arena. E diante do Galo, em Belo Horizonte, saiu com o empate em 0 a 0.

Agora, o Timão terá a missão de quebrar essa sina contra o Cruzeiro. O time, por sua vez, chega bastante pressionado após a derrota para o São Paulo no último fim de semana. Além disso, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube convocou um protesto para esta quinta-feira, às 19h10, em frente ao Parque São Jorge.

O futuro do técnico Dorival Júnior também está em jogo no duelo contra o Cruzeiro. A diretoria alvinegra está insatisfeita com o trabalho e avalia a possibilidade de demití-lo. A depender do resultado da partida, a passagem do treinador no Timão pode chegar ao fim.