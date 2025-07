Contra o Inter, Santos encara Thiago Maia pela 1ª vez após negociação frustrada

Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Internacional pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o primeiro encontro de Thiago Maia com o Peixe após a negociação frustrada no começo do ano.

Entre fevereiro e março, o Alvinegro Praiano ficou muito perto de contratar o meio-campista. O jogador, inclusive, chegou a desembarcar em São Paulo.

O Inter, no entanto, afirmou que a negociação "não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação".

"Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no Clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol", escreveu o Inter na época.

Para tentar ter Thiago Maia, o Santos se comprometeu a assumir a dívida do Inter com o Flamengo, que aceitou receber esse valor de forma parcelada.

Para não correr nenhum risco de ficar sem o dinheiro, no entanto, os cariocas exigiram essas garantias aos paulistas para liberar o volante. O time da Vila Belmiro, entretanto, não conseguiu responder.

O Rubro-Negro, aliás, chegou a se manifestar sobre o caso, alegando que os gaúchos não cumpriram o cronograma de pagamento das parcelas, estabelecido na negociação da última temporada.

Menino da Vila

Thiago Maia foi revelado nas categorias de base do Santos e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências.

Em 2017, então, o volante partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março de 2024, foi negociado com o Inter.

O jogador tem contrato com o Colorado até o final de 2026. Ao todo, são 57 aparições, sendo 47 como titular, três bolas na rede e seis passes para tentos.

O reencontro com o Santos ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão.