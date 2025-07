Com Pedro titular e adeus de Wesley, Flamengo bate o Bragantino e segue na cola do Cruzeiro

Em uma noite marcada por histórias paralelas e personagens em momentos decisivos da carreira, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, e manteve a perseguição ao Cruzeiro na parte de cima da tabela. O resultado levou o time rubro-negro aos 33 pontos, apenas um a menos que o líder, que ainda tem uma partida a mais. Já o time paulista caiu para a quarta colocação, ultrapassado pelo Palmeiras.

Com Pedro de volta à titularidade e Wesley vivendo sua última noite como jogador do clube, o time carioca venceu de virada e reforçou a importância dos nomes que têm dominado o noticiário rubro-negro nas últimas semanas - dentro e fora de campo. O gol de Wesley, aos 39 minutos da etapa final, foi o ponto alto de uma atuação sólida do lateral, que se despede em alta antes de ser oficializado como reforço da Roma.

O jogo começou com boas investidas do Red Bull Bragantino, que surpreendeu com uma pressão intensa nos primeiros minutos. A equipe de Fernando Seabra explorou os erros de saída do Flamengo e viu dos pés de Jhon Jhon a melhor chance da primeira etapa. Ele cobrou falta com precisão e obrigou Rossi a fazer uma defesa espetacular no ângulo.

Do outro lado, o Flamengo teve mais posse, mas produziu pouco ofensivamente. Pedro, embora titular pela primeira vez após a sequência de polêmicas, pouco participou. A atuação apagada, sobretudo no primeiro tempo, contrastou com a aposta feita pelo técnico Filipe Luís em escalar o camisa 9, dias depois de fazer duras críticas públicas ao comportamento do jogador.

Ainda assim, a titularidade foi possivelmente um gesto de pacificação após semanas de tensão. O atacante ficou em campo até os minutos finais e teve sua melhor chance apenas no fim do jogo, ao receber livre de Viña dentro da área e finalizar desequilibrado, parando na defesa segura de Cleiton.

Logo no início da segunda etapa, o Flamengo foi surpreendido. Na saída de bola, com apenas sete segundos, Lucas Barbosa aproveitou lançamento de Jhon Jhon, invadiu a área e finalizou com categoria para marcar o gol mais rápido do Brasileirão até aqui. Varela dava condição ao atacante, que não desperdiçou.

A resposta flamenguista veio na bola parada. Aos 20, Arrascaeta cobrou falta na medida para Léo Pereira, que se antecipou à marcação e cabeceou firme para empatar. O zagueiro, mais uma vez, mostrou oportunismo e presença ofensiva, como tem feito com frequência nas bolas aéreas.

O desfecho da partida, no entanto, foi reservado para Wesley. Ciente de que fazia seu último jogo pelo clube, o lateral não se escondeu. Aos 39, Viña arrancou pela esquerda desde o campo defensivo, serviu Wallace Yan, que rolou para Wesley. O chute cruzado, firme e preciso, venceu Cleiton e decretou a virada rubro-negra.

A vitória encerra mais um capítulo conturbado da rotina do Flamengo fora de campo. Em meio ao desgaste causado pelas declarações vazadas do ex-chefe do departamento médico, José Luiz Runco - já demitido após criticar duramente a contratação de De La Cruz -, o time respondeu dentro de campo e mostrou força coletiva mesmo em meio às instabilidades.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Fortaleza no sábado, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 20h30, o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 FLAMENGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Eduardo Santos/Gustavo Marques), Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fabinho), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan), Pedro (Juninho) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Lucas Barbosa, aos sete segundos, Léo Pereira, aos 20, e Wesley, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cleiton (Red Bull Bragantino); Evertton Araújo, Jorginho, Léo Pereira, Pedro e Wesley (Flamengo).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 391.640,00.

PÚBLICO - 7.537 torcedores.

LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).